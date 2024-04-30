'Спасибо каждому и каждой': Зеленский отметил подвиг украинских пограничников во время войны

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с их профессиональным праздником и поблагодарил за защиту страны. По его словам, власти Украины делают все, чтобы воины Государственной пограничной службы вернулись с фронта и вновь спокойно работали на участках суверенной границы.

Соответствующее сообщение Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. Он также обнародовал серию фото боевой работы воинов ГПСУ.

Президент напомнил, что украинские воины-пограничники не только защищают государственную границу, но и вместе со всеми силами обороны защищают Украину на разных направлениях фронта.

"Верим, что будет такое время, когда украинские пограничники будут спокойно работать на всех участках нашей суверенной государственной границы. Делаем все, чтобы это время приблизить", – заверил он.

Зеленский также поблагодарил весь состав Госпогранслужбы за службу во благо страны.

"Спасибо каждому и каждой, всему составу Государственной пограничной службы за защиту, самоотверженность, за достойную службу! С профессиональным днем – Днем пограничника Украины!" – говорится в сообщении.

День пограничника Украины отмечается ежегодно 30 апреля, начиная с 2018 года. Такая дата была выбрана в память о событиях конца апреля 1918 года, когда донецкая группа Армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу УНР с РСФСР и Всевеликим Военным Донским (независимое государство, образовавшееся после распада Российской империи).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ГПСУ рассказали, что продолжают следить за ситуацией на границе с Беларусью, чтобы в случае возникновения угрозы принять необходимые меры. Также продолжается строительство защитных сооружений вдоль государственной границы – от Волынской до Черниговской области.

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