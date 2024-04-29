'Мы держим ситуацию под контролем': в ГПСУ рассказали, есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси

Украинские военнослужащие продолжают следить за ситуацией на границе с Беларусью, чтобы в случае возникновения угрозы принять необходимые меры. Также продолжается строительство защитных сооружений вдоль государственной границы – от Волынской до Черниговской области.

Однако остановить врага смогут не фортификации, а только украинские защитники. Об этом в интервью "Укринформ" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, разведчики следят за ситуацией в Беларуси и пока не отмечают прибытие туда значительных подразделений российских оккупантов. Также продолжается укрепление украинско-беларуской границы от Волынской до Черниговской области.

"Помимо границы с Россией, граница с Беларусью также остается угрожающим направлением. Пока там нет значительных подразделений россиян. За происходящим там следят подразделения разведки. Мы держим ситуацию под контролем, чтоб в случае угрозы вовремя отреагировали на этом направлении. Но мы не сидим сложа руки в ожидании – мы укрепляем эту границу от Волыни до Черниговщины", – заявил спикер ГПСУ.

Также Демченко добавил, что никакие фортификационные сооружения сами по себе не могут остановить врага – это способны сделать только украинские воины.

"Конечно, фортификационные сооружения, инженерное устройство играют большую роль – это и защита личного состава, и возможность ведения боевых действий. И конечно, это меры, благодаря которым мы можем уничтожать врага еще на подступах", – сказал Демченко.

Стоит отметить, что протяженность украинско-беларуской границы составляет около 1084 км. Области, граничащие с Беларусью: Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская и Черниговская.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Западу "сыграть вничью с Россией". Он пригрозил, что в противном случае война может закончиться "прекращением существования Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, страны-члены НАТО считают, что пока нет признаков того, что Беларусь может официально приобщиться к полномасштабной агрессии против нашего государства. Альянс также внимательно мониторит движение военной техники вдоль границы с Беларусью.

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