Лукашенко заявил, что Западу следует 'сыграть с Россией вничью', и заговорил об 'исчезновении' Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Западу "сыграть вничью с Россией". Он пригрозил, что в противном случае война может закончиться "прекращением существования Украины".

Об этом белорусский диктатор заявил во время выступления на VII Всебелорусском народном собрании в Минске. Он также утверждал, что коалиция западных стран целенаправленно затягивает войну, а саму Украину он назвал "наркоманом", держащимся на финансовой и военной поддержке стран-партнеров.

"Коалиция западных стран целенаправленно его затягивает. Превратили и саму Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения, финансовых вливаний", – сказал белорусский диктатор.

Также Лукашенко пригрозил, что сейчас "любое неосторожное слово или движение" может стать причиной открытого вооруженного противостояния и привести даже к применению ядерного оружия.

"Я вас не запугиваю. Но и скрывать от вас информацию мы не имеем права. Обстановка очень серьезная", – заявил диктатор.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что призывы к нему вступать в войну против Украины играют на руку НАТО, и якобы именно альянс хочет, чтобы Беларусь стала стороной конфликта. Однако, по его словам, вступление Беларуси в войну ничего не даст.

Как сообщал OBOZ.UA, страны-члены НАТО считают, что пока нет признаков того, что Беларусь может официально приобщиться к полномасштабной агрессии против нашего государства. Альянс также внимательно мониторит движение военной техники вдоль границы с Беларусью.

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