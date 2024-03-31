"Спасибо за бои!" Зеленский отметил самые результативные бригады на фронте

Президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины, которые в последнюю неделю показали отличные результаты на фронте. Это 95 и 79 отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 44 и 55 отдельные артиллерийские бригады ВСУ.

Новое обращение к народу гарант записал в поселке Бородянка на Киевщине на фоне памятника Тарасу Шевченко. Последний в начале полномасштабной войны расстреляли российские оккупанты. Ролик появился на YouTube-канале Офиса президента Украины 31 марта.

Зеленский напомнил: прошло уже два года, как Силы обороны Украины выгнали агрессора из Киевской области.

"Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, за свою жизнь, за свой дом, свободный от зла. Сегодня мы чтим силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас бьется, работает и обязательно принесет волю всей нашей земле, каждому городу, каждому селу Украины, которые Россия хочет присвоить, но которые ей придется отдать – отдать украинцам. Наши люди, наш дух, наша сила обеспечат это. Украинцы строят, а не разрушают. Спасают жизнь, а не лезут к другим несытым глазом, как Москва", – подчеркнул глава государства.

Он уверен, что наша страна победит. Главное – не терять веру и не терять ни одного дня, когда можно работать ради Украины.

"Я благодарю всех, кто помогает! Спасибо всем, кто с Украиной и в Украине! Спасибо нашим воинам, и за бои на этой неделе особо стоит отметить 95 бригаду, 79 ДШВ, 44 и 55 отдельные артиллерийские... Спасибо вам, воины! Горжусь нашим народом!" – сказал президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский 31 марта, во вторую годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов, посетил Бучу. Глава государства почтил память украинцев, убитых захватчиками во время оккупации города.

– В годовщину освобождения Бучи президент отметил: сотни замученных и убитых украинцев должны стать вечным напоминанием миру о том, какое зло сейчас останавливает Украина.

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