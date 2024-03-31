Зеленский о годовщине освобождения Бучи: пусть мир никогда не забывает, какое зло мы останавливаем здесь

Два года назад, 31 марта 2022 года, украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча Киевской области. После этого весь мир увидел жуткие кадры, зафиксировавшие преступления оккупантов против гражданских украинцев.

Те фото и видео, сотни замученных и убитых в украинских городах и селах должны стать вечным напоминанием для мира о том, какое зло сейчас останавливает Украина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда наши воины выгнали Россию из Бучи, Ирпеня, Бородянки, со всей Киевщины, а затем с Сумщины, Черниговщины – каждый смог увидеть, что это победы не только украинской смелости и оружия, но и человеческой морали. Пусть весь мир никогда не забывает, какой ценой дается это сражение и какое зло мы останавливаем здесь, на нашей земле, когда украинцы останавливают и выгоняют российских оккупантов", – написал глава государства в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал сделанные в первую весну полномасштабной войны России против Украины фото из Бучи. Объективы фотографов, прибывших в освобожденный город, фиксировали разрушенные дома, сожженную вражескую технику, тела замученных мирных жителей, лежавшие в канализационных люках или под открытым небом, а также импровизированные кресты, установленные выжившими над могилами тех, кого российские захватчики лишили жизни.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская показала превращение Бучи в символ надежды и возрождения. Там, где два года назад были только груды камней разбитых построек, сейчас возникают новые сооружения, где дымились остовы сожженной техники – распускаются цветы, где царили ужас и смерть – звучат детские голоса и возрождается жизнь. Город залечивает глубокие раны – и то же самое должно произойти со всеми украинскими городами и селами, которые на себе почувствовали (и чувствуют сейчас), что представляет собой "русский мир".