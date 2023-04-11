Спать можно только в подвале, но выезжать из города не хотят: Авдеевка больше полугода живет на линии огня. Видео

За последние полгода жизнь в Авдеевке, которую сейчас пытаются оцепить российские войска, сильно изменилась. Оккупанты бросают большие силы, чтобы продвинуться в этом районе, и уничтожают все, что еще осталось в городе. Не выехавшие жители Авдеевки живут в постоянной опасности. Однако желающих эвакуироваться почти не осталось.

Видео дня

Об этом говорится в сюжете проекта "Украинский Свидетель", журналисты которого посещали город в августе 2022 года. А в феврале 2023 они вновь приехали в Авдеевку, чтобы снять, как изменилась жизнь в городе, полгода живущем на линии огня (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Авдеевка остается под контролем ВСУ, но и под постоянным огнем противника. Здесь практически уничтожена вся инфраструктура. Почти полностью разрушена местная больница, несмотря на это, в заведении остался врач и несколько медсестер и санитарок.

Единственным врачом, оставшимся в авдеевской больнице, является медицинский директор этого заведения Виталий Сытник. Ему помогают четыре дежурящих медсестры и санитарки.

"В больнице больше разрушений. Я уже не могу посчитать количество попаданий, но их точно больше десятка. Есть дыры в крыше, разбиты окна в палатах. Увеличилось количество пациентов. Тяжелораненых отправляем в города, где больницы еще работают: Покровск, Селидово. Мы же заботимся о пациентах с легкими травмами: перевязываем и оказываем первую помощь", – рассказал Виталий Сытник.

Несмотря на то, что ситуация в городе критическая, в Авдеевке еще работают магазины. По словам здешней продавщицы, "для людей здесь есть все". Работают также и банковские терминалы.

Представители военной администрации вместе с волонтерами занимаются гуманитарной помощью, в том числе развозят хлеб – еженедельно привозят около 1000 батонов. Они обеспечивают граждан не только продовольствием, но и дровами и средствами личной гигиены.

Однако жить в городе очень опасно. Россияне обстреливают Авдеевку ежедневно и хаотично, поэтому очень много раненых и убитых местных жителей.

"Это мешает боевым действиям, потому что этих людей нужно вывозить", – рассказал военный с позывным Техас.

До полномасштабного вторжения РФ количество жителей Авдеевки составляло около 30 тысяч человек. В апреле-мае 2022 года, когда обстрелы стали массированными, люди начали уезжать из города.

Военные говорят, что проукраинское население уехало из Авдеевки в первую очередь.

"Остались те, кто считал, что они "вне политики", – говорит командир роты полиции спецназначения с позывным Лютый.

При этом раньше жителей города эвакуировали каждый день, а теперь это происходит не часто: желающих уехать почти не осталось.

"Бусс будет тогда, когда хотя бы один человек захочет уехать. Он приедет даже за одним человеком, – говорит спецназначенец.

Несмотря на то, что в городе практически уничтожена критическая инфраструктура, люди, которые здесь остались, уезжать не хотят.

"Сидим в подвале – без туалета, без воды. Мерзнем и умираем", – описала жизнь в Авдеевке одна из местных жительниц.

В городе остаются представители полиции.

"Здесь есть граждане. Мы, полиция, символизируем здесь власть и украинское государство. Мы отсюда не выйдем", – подчеркнул Лютый.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Авдеевке. Российские террористы совершили очередное военное преступление и уничтожили многоэтажное здание в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!