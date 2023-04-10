Оккупанты стирают Авдеевку с лица земли: враг нанес удар по многоэтажке. Фото

Российская оккупационная армия продолжает стирать с лица земли населенные пункты в Украине. Город Авдеевка в Донецкой области путинские террористы также превратили в сплошные развалины.

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Россияне 10 апреля нанесли очередной авиационный удар по Авдеевке. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кирилленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты совершили очередное преступление и уничтожили многоэтажный дом в Авдеевке. К счастью, жильцы дома своевременно эвакуировались, поэтому в этом случае обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время в ОВА отметили, что в разрушенном городе остается около 1800 человек. Из-за террористических методов ведения войны россиянами жители города ежедневно рискуют собственной жизнью.

Кириленко подчеркнул, что областная власть оказывает помощь с эвакуацией, поэтому гражданские должны покинуть прифронтовые населенные пункты.

Напомним, в сети показали фотографии города Марьинка Покровского района Донецкой области – а точнее того, что от него осталось. Российские оккупационные войска в попытках захватить населенный пункт полностью разрушили его, превратив в сплошную руину.

Ранее сообщалось, что бои за Бахмут на Донетчине сегодня носят жесткий характер с обеих сторон. Враг привлек спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения и перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России продолжат нести большие потери на войне в Украине. Только в течение недели армия РФ могла потерять около Авдеевки в Донецкой области около 4 тысяч своих оккупантов.

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