Спецназовцы СБУ ювелирно отработали по российской технике и оккупантам: у врага значительные потери

Спецназначители Службы безопасности Украины продолжают наносить потери российским оккупантам на разных участках фронта. Бойцы Центра специальных операций "А" отработали очередную порцию техники и живой силы врага, менее чем за месяц ликвидировав сотни солдат и единиц вооружения противника.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Там отметили, что враг в частности понес потери от украинских FPV-дронов с тепловизионными камерами.

Было поражено 20 танков, 46 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем и 3 реактивных системы залпового огня, 3 системы ПВО и 16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

Также спецназовцы уничтожили 265 единиц военного транспорта и 2 лодки, систему видеонаблюдения "Муром-М" войск РФ.

В течение последнего месяца они поразили 119 огневых позиций и вражеских укреплений, 6 складов с боеприпасами и 1 склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

Что касается живой силы россиян, то за это время был ликвидирован 431 захватчик.

"Работаем дальше до полной Победы!" – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля глава СБУ Василий Малюк отмечал день рождения. Своего начальника с этой датой поздравили спецназовцы, которые зажгли взрывные фейерверки на враждебных позициях.

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