'Бавовна пылала и будет пылать': спецназовцы поздравили Малюка с днем рождения, устроив оккупантам 'фейерверк'. Видео

Именно 28 февраля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отмечает день рождения. Он один из самых молодых руководителей СБУ: сегодня ему исполнился 41 год. Своего начальника с этой датой поздравили спецназовцы.

Для главы СБУ в качестве подарка бойцы ЦСО "А" зажгли взрывные фейерверки на вражеских позициях. Потому что, как говорит сам Малюк, "Бавовна пылала и будет пылать".

"Василий Васильевич, поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья и победы над всеми нашими врагами. Пусть каждый день приносит вам миллион положительных эмоций. Неистощимой силы вам и удачи", - отметили спецназовцы в адрес руководителя Службы.

На должность главы СБУ Василия Малюка назначила Верховная Рада в феврале 2023 года. За это время СБУ дважды поразила Крымский мост и дронами собственных разработок (Sea Baby и "Мамай") уничтожила как минимум 11 российских кораблей.

Также СБУ на линии фронта уничтожила российской техники на более миллиарда долларов – 516 танков и более 1 тысячи БМП. Как сообщалось, Служба разоблачила 47 агентурных сетей врага и 629 организованных преступных группировок.

Отдельно вспомним, что силами СБУ был ликвидирован ряд предателей и военных преступников.

Как ранее писал OBOZ.UA, Василий Малюк предупредил: Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители.

Напомним, что в январе 2024 года президент Владимир Зеленский повысил Малюка в звании. Он стал генерал-лейтенантом.

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