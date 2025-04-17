'Спецоперация, а не ошибка': Зеленский отреагировал на заявление Трампа об ударе России по Сумам

Атаку россиян по центру Сум в воскресенье, 13 апреля, никак нельзя назвать ошибкой, как это сделал президент США Дональд Трамп. Это спецоперация страны-террориста.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 17 апреля. Он также добавил, что, по его мнению, мягкая реакция администрации говорит о продолжении той политики, которая есть сегодня. Якобы в Белом доме думают, что именно такая дипломатия сработает, чтобы закончить войну.

"Была реакция от госсекретаря Рубио. Он осудил эту ракетную атаку. И мы благодарны за это. Более серьезная реакция была от многих наших партнеров. Более мягкая реакция американского политикума? Она разная", – отметил президент, отвечая на вопросы.

Зеленский подчеркнул, что удар российских ракет по центру Сум никак нельзя назвать ошибкой, как это сделал Трамп.

"Извините, но ошибкой назвать эту спецоперацию россиян по атаке на Сумы, нельзя. И я объясню почему. Мы целимся в этого человека, хотели в ребенка, а попали в его мать. Это убийство и этот удар шел сюда, в центр. Он не шел на фронт и рассказываю истории, как" объяснил свое мнение президент.

Украинский лидер добавил, что нельзя находить оправдание, когда в центр города бьют ракетой, да еще и не одной.

"Если не одна, уже не ошибка. И еще в Сумах была кассетная история. Когда применятся кассетные вещи? Когда мы хотим нанести какой удар? Какие потери мы хотим от другой стороны? По кому мы бьем?" – риторически резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной полиции Украины показали первые минуты после российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Патрульные, спасатели, военные и неравнодушные граждане помогали пострадавшим и спасали украинцев.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей. По данным ГСЧС, погибли 35 человек, среди них – двое детей, еще 117 человек получили ранения.

Один из пассажиров автобуса №62, попавший под российские обстрелы в Сумах 13 апреля, поделился страшными подробностями того дня. По словам 69-летнего Владимира Бойко, его спасло только то, что он инстинктивно пригнулся в момент взрыва.

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