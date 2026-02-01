Спецподразделение ГУР осуществило успешную операцию в глубоком тылу противника на Харьковщине: без потерь

В декабре прошлого года бойцы спецподразделения Главного управления разведки "Легион "Свобода России"" провели успешную операцию на временно оккупированной части Харьковщины. В результате спецназовцам удалось уничтожить полевой склад боеприпасов и личный состав путинского войска.

Подробности операции рассказали в ГУР. Также разведчики поделились кадрами операции.

Бойцы продвинулись более чем на семь километров вглубь к тылу оккупантов, где обнаружили полевой склад боеприпасов.

После установления цели легионеры уничтожили склад вместе с охранниками. По данным разведки, операцию удалось выполнить без потерь в рядах спецназовцев.

"Уничтоженный объект играл важную роль в обеспечении снабжения и ротации оккупационных подразделений в районе Купянска и непосредственно влиял на их тактическую устойчивость", – отметили в ГУР.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам российских захватчиков на временно оккупированных территориях нашего государства. Среди пораженных в ночь на 1 февраля целей вражеская ремонтная база, пункты управления БпЛА и несколько мест сосредоточения живой силы оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино в Донецкой области, нанеся врагу существенные потери в технике и живой силе. Российские войска пытались прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

