Спецслужбы РФ до 60% разведданных получают через соцсети: в Генштабе призвали украинцев не распространять необдуманную информацию. Видео

Спецслужбы противника получают не менее 60 процентов разведданных через социальные сети. Необдуманно распространенные фото и видеоматериалы о деятельности Вооруженных сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации.

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Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что следствием распространения таких публикаций может стать срыв военной операции, гибель украинских воинов и утрата вооружения и военной техники. В свою очередь авторы хайповых сообщений рискуют получить уголовные приговоры и оказаться за решеткой.

В Генштабе также опубликовали видео, как нужно вести себя в соцсетях, чтобы не навредить Силам обороны.

В Генштабе подчеркнули, что чтобы уберечь себя и приблизить нашу общую победу, не снимайте и не распространяйте никакую информацию о:

– работы средств системы ПВО; перемещения и районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

– арсеналов, баз, складов хранения материально-технических запасов, а также международной материально-технической помощи;

– Предприятий, которые производят новые виды вооружений, ремонтируют технику, боеприпасы и удовлетворяют другие военные нужды.

"Вместе с тем, призываем воздерживаться от распространения собственной "эксклюзивной" информации о ходе боевых действий или ходе выполнения боевых задач. Не распространяйте такую информацию на широкую общественность до ее подтверждения через официальные источники. Помните: информационная тишина это то, что не позволит" врагу узнать планы войска, сохранит украинские жизни и приблизит нашу общую победу!" – подчеркнули в Генштабе.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в социальных сетях ходят ложные сообщения о якобы "катастрофической ситуации в украинской энергетике" и отключении электроэнергии и теплоснабжения. Однако такие сообщения являются фейками и не соответствуют действительности.

Напомним, в России неизвестные сломали федеральный телеканал "Спас", связанный с Русской православной церковью. На экранах, с которых обычно вещают топовые российские пропагандисты, россиянам пригрозили "ударом возмездия" по Москве.

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