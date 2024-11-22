Способна ли Украина изготовить 3 тыс. крылатых ракет за год и что для этого нужно: у Forbes раскрыли детали

Украина имеет потенциал для изготовления 3 тысяч крылатых ракет в год, о чем ранее сообщал президент Владимир Зеленский. Для реализации этого проекта необходимо обеспечить заключение соответствующих контрактов на закупку требуемой продукции.

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Об этом сообщает издание Forbes Ukraine. Однако в производстве ракет могут возникать определенные сложности

Некоторые эксперты сомневаются в реализации таких масштабных планов. В частности, по подсчетам издания "Милитарный", производство трех тысяч ракет обойдется Украине не менее 3 миллиардов долларов, и это без учета затрат на закупку новых станков и расширение производственных мощностей.

Директор компании Defense Express Сергей Згурец подчеркнул, что изготовление трех тысяч ракет в год означает производство восьми ракет в сутки или одной ракеты каждые три часа, что превышает темпы производства в России.

Следует отметить, что перед государством будет стоять ряд ключевых задач, включая рассредоточение производства, его упрощение, а также обеспечение стабильной поставки импортных компонентов.

Напомним, 19 ноября президент представил в Раде План устойчивости из 10 пунктов. Среди них – вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д. По словам Зеленского, План устойчивости представляет доктрину, которая должна провести украинское государство от войны к миру. Полностью, пообещал глава государства, план со всеми приложениями будет представлен обществу в декабре этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает производство собственных вооружений. В этом году украинские производители уже произвели более 2,5 млн. минометных выстрелов и артиллерийских снарядов разных калибров. Также стремительно развивается производство украинских БпЛА, в том числе дальнобойных: в 2025 году их будет выпущено не менее 30 тысяч.