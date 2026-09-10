Способна подавлять КАБы: на выставке в Польше впервые показали украинскую систему РЭБ "Ай-Петри". Фото

На международной выставке MSPO-2026 в польском городе Кельце впервые продемонстрировали украинскую систему радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри", разработанную и производимую компанией Storkway. Эта система способна подавлять сигналы управления беспилотниками, а также подавлять корректируемые авиабомбы, которыми враг наносит удары по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре.

Видео дня

Об этом "Оборонке" рассказал представитель компании-производителя, который работает на выставке. По его словам, разработку системы РЭБ начали еще в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым. Название "Ай-Петри" выбрали в честь самой высокой горы полуострова.

Комплексы тактического уровня поставляются на фронт с 2024 года – в частности, ведется сотрудничество с 12-м Центром специального назначения. Компания уже поставила около 400 систем РЭБ, которые работают по всей линии соприкосновения.

"Сейчас наш крупнейший покупатель – Министерство обороны, но не Украины, а из стран-партнеров. Речь идет о десятках миллионов евро. Государству мы также благодарны, потому что мы прошли кодификацию и, наконец, государство закупает нашу продукцию, и это делается на приемлемых условиях. Кроме того, у нас отдельно закупают бригады, и мы начали сотрудничество с Brave1", – отметили в компании.

Главные истории дня

Что известно о системе РЭБ "Ай-Петри"

Упомянутый выше комплекс тактического уровня может быть выполнен в двух вариантах: стационарный или мобильный. Он перевозится на пикапе, может быть легко развернут за 10 минут двумя членами экипажа и начать функционировать.

Его состав: поворотная платформа, на которой устанавливаются модули, каждый из которых имеет два канала-"джемера" для радиоподавления или создания помех. Также модуль оснащен антенной для обнаружения и радаром, который "прослушивает" радиочастоты приближающихся дронов.

Средство РЭБ работает в диапазоне частот от 300 до 6000 тысяч мегагерц. "Ай-Петри" обладает функцией полного вращения и сканирует пространство на 360 градусов, а угол охвата одной логарифмической антенны составляет около 45 градусов.

В режиме обнаружения комплекс потребляет мощность 250 ватт, а при подавлении целей – до 2 тысяч ватт. По словам представителя компании Storkway, в зависимости от рельефа устройство способно фиксировать цели на расстоянии 20–30 километров.

"Ай-Петри" подавляет ударные и разведывательные беспилотники, а также может воздействовать на управляемые авиабомбы.

"Средства нападения эволюционируют. У нас даже есть слоган: если враг изобрел вирус, то мы сразу же создаем антивирус. Благодаря нашим военным, которые присылают фидбек, мы делаем новые профайлы, чтобы эффективно и максимально быстро подавлять новые средства", – отметил представитель Storkway.

Компания разработала собственное программное обеспечение для комплекса "Ай-Петри", основой которого стала система ситуационной осведомленности "Лира". Она позволяет собирать данные с других радаров и формировать целостное поле для обнаружения и перехвата воздушных угроз.

"У нас есть возможность интегрироваться с радиолокационным полем. У нас есть прямая связь с радарами Robin, Saab Giraffe, и наша система "Лира" объединяет всю эту информацию и передает данные о местонахождении, чтобы мы могли эффективно воздействовать на этот объект", – сказал собеседник.

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его благотворительный фонд закупил первые партии комплекса "Ай-Петри". Его планируют использовать для защиты объектов критической инфраструктуры, портов, а также работают над решением для прикрытия объектов железной дороги.

По словам Порошенко, систему "Ай-Петри" также планируют интегрировать в наземную роботизированную платформу для повышения мобильности системы.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул: в августе 2026 года российские оккупационные войска применили на территории Украины рекордное количество корректируемых авиационных бомб (КАБ) – 8 766. Это вызвало целый ряд вопросов о том, насколько возросли угрозы со стороны этого средства террора для украинских городов и чего ожидать в будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!