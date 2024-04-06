Способность Украины атаковать три авиабазы одной серией ударов является 'заметным сдвигом': аналитики оценили потери РФ

В результате атаки украинских беспилотников по военным объектам на территории России в ночь на 5 апреля было уничтожено около 5% российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Способность Украины нанести удар по четырем отдельным авиабазам в одной серии ударов является "заметным сдвигом" в ее возможностях.

Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что на 2023 год российские военные имели примерно 60 самолетов Ту-95. Эти истребители регулярно используются для воздушных атак против Украины.

"Постоянные украинские удары по российским аэродромам на территории России ухудшат способность Воздушно-космических сил России (ПКС) наносить ракетные и воздушные удары по всей территории Украины", – считают аналитики.

Напомним, в ночь на 5 апреля Украина атаковала три военных аэродрома на территории страны-агрессоа РФ. В частности, нанесены удары по аэродромам в Ейске, Энгельсе и Курске, оккупанты понесли потери личного состава и самолетов.

По предварительной информации, в результате попадания БПЛА по аэродрому в Ейске Краснодарского края РФ полностью уничтожены два самолета Су-25, а также ликвидированы четыре оккупанта.

На аэродроме "Энгельс-2" серьезные повреждения, вероятно, получили три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 апреля российский Морозовск оказался под атакой БПЛА, проведенной украинскими СБУ и Силами обороны. Вблизи расположен военный аэродром, и на нем было поражено не менее 14 из трех десятков самолетов.

– Издание Reuters заявило, что удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ могли привести к нарушению работы более 15% российских мощностей. Ремонт, вероятнее всего, займет значительное время.

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