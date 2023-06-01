Спутниковая связь очень важна: Пентагон закупает у Маска терминалы Starlink для Украины.

Пентагон закупает новые терминалы спутниковой связи Starlink у компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Министерство обороны США передаст их Украине для использования военными.

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Об этом сообщил Bloomberg. Терминалы будут приобретены на средства, выделенные Конгрессом США.

На закупку терминалов средства будут выделены из Инициативе по содействию безопасности Украины, призванной обеспечить долгосрочные потребности в безопасности страны.

"Мы продолжаем работать с целым рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями", – заявили в Пентагоне.

В оборонном ведомстве США отметили, что спутниковая связь является жизненно важным уровнем в общей коммуникационной сети Украины, и потому "департамент заключил контракт с компанией Starlink на предоставление услуг такого рода".

Издание отмечает, что военные чиновники в США высоко оценили роль, которую портативные терминалы Starlink сыграли в Украине после полномасштабного вторжения России, обеспечив связь гражданского населения и важнейшие коммуникации для ВСУ. Высоко оценили Starlink и украинские защитники.

Напомним, что в октябре прошлого года компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украины спутниковой системы Starlink. По подсчетам SpaceX, расходы должны составить более 120 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2022 года SpaceX отказалась в дальнейшем финансировать услуги терминалов спутниковой интернет-связи Starlink для украинской армии. В компании больше нет средств на оплату самих терминалов и их услуг. В сентябре SpaceX обратилась в Министерство обороны США с просьбой взять эти расходы на себя.

В феврале 2023 года компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, сравнимыми в компании с "оружием".

В Офисе президента Украины отреагировали на такое решение. Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал руководство компании определиться, какую сторону она поддерживает - Россию и ее "права" на убийства и оккупацию украинских городов или право нашего государства на свободу.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами по-прежнему.