Сразу бросились помогать и попали под повторный удар РФ: в Доброполье погибли два спасателя

Российские войска вечером 7 марта нанесли удары по городу Доброполье. Когда на место прилета прибыли спасатели – оккупанты нанесли повторный удар.

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В результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 11 человек, среди них – двое спасателей, Владислав Гостев и Виталий Коляда. Имена героев, отдавших жизнь, спасая других, назвал главу Конфедерации независимых профсоюзов Донецкой области Дмитрий Зеленый.

"Настоящие герои нашего города! В результате вражеского обстрела Доброполья погибли два спасателя: Владислав Гостев, сержант службы гражданской защиты. Виталий Коляда, пожарный-спасатель 52 ДПРЧ и спасатель 10 ВГРЗ", – отметил он.

Зеленый добавил: ни Гостев, ни Коляда на момент вражеской атаки не были на работе. Однако оба помчались на место прилета, чтобы делать то, что умели лучше всего: спасать жизни.

"Ребята не были при исполнении обязанностей, в момент обстрела они находились дома. Услышав взрывы, не колеблясь бросились на помощь пострадавшим. Но ориентировочно через 30 минут после первого взрыва, когда уже все горело, враг цинично нанес повторный удар кассетными боеприпасами, который оборвал их жизни. Вечная память!" – написал Зеленый.

Он также опубликовал фото обоих героев, чьи жизни подло оборвала Россия.

Напомним, российские оккупационные войска вечером в пятницу, 7 марта, нанесли три удара по жилому кварталу города Доброполье Донецкой области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 11 человек погибли и 40 ранены. Среди пострадавших – пятеро детей. Повреждены восемь многоэтажек.

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