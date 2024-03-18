Среди раненых – дети: появились новые фото и детали последствий удара РФ по Николаеву

Ракетными ударами по Николаеву днем 17 марта страна-агрессор Россия убила мужчину. Также действия российских террористов привели к ранению девяти человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Ведомство опубликовало фото с последствиями вражеского обстрела.

По данным следствия, 17 марта 2024 года российские военные нанесли два ракетных удара по Николаеву. В ОВА отмечали, что прилеты произошли между 14:00 и 14:10 в воскресенье. Предварительно, оккупанты использовали ракеты "Искандер-М".

Травмы разной степени тяжести диагностировали у девяти местных жителей, в том числе 11-летней девочки и четырехлетнего мальчика. Уже в больнице в результате ранений, полученных во время удара, погиб мужчина 1974 года рождения.

Повреждения получили частные жилые дома, транспортные средства, а также объект гражданской инфраструктуры в городе.

Прокуроры, следователи СБУ и сотрудники Нацполиции в Николаевской области провели осмотр места обстрела.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, на Николаевщине взрывотехники полиции во время высотного разминирования обезвредили обломки и боевую часть "Шахеда", застрявшие в винте ветрогенератора. Фрагменты дрона-камикадзе демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному зданию.

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