Среди трофеев – танки и пушки: украинские десантники озвучили потери врага на Курщине и рассказали, сколько солдат РФ захватили в плен
Украинские десантники с начала операции в Курской области РФ (официально с 6 августа) обезвредили около 8000 солдат российской армии, что равняется 15 батальонам сил страны-агрессора. Почти три сотни россиян попали в плен.
Также маруновые береты уничтожили много российской техники и вооружения. Наименование и цифры озвучило управление коммуникаций командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Так, в ходе операции на Курщине воины из воинских частей и подразделений ДШВ ликвидировали и ранили 7980 военнослужащих ВС РФ.
Также десантники уничтожили и повредили:
– 58 танков;
– 162 боевые бронированные машины;
– 46 бронетранспортеров;
– 136 систем артиллерии;
– две РСЗО (реактивные системы залпового огня);
– 592 единицы автомобильной техники;
– 46 станций РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и другой специальной техники врага.
Кроме этого в воздухе над Курщиной десантники сбили три русских вертолета и 146 дронов разных типов. Накануне уже сообщалось, что это два боевых вертолета Ка-52 и один Ми-8, а также 111 разведывательных, 34 ударных и один разведывательно-ударный дрон армии РФ.
Отдельно в ДШВ подчеркнули цифру 9874 – именно столько вражеских FPV-дронов были подавлены (сорвано выполнение задач) средствами РЭБ десантников.
"Значительны успехи маруновых беретов и в области трофеев. Так, были взяты в плен почти 300 военнослужащих врага, а также захвачены девять танков, четыре БТР, девять пушек, шесть минометов и т. д.", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным на 25 октября, во время Курской операции ВСУ российская армия потеряла около 18 тысяч солдат, из них почти 7000 – безвозвратно. К тому времени в плен попали 711 российских военнослужащих.
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