Среди жертв – годовалый мальчик: в сети показали, как выглядит здание в Запорожье после удара РФ. Видео

В Запорожье по состоянию на 8 ноября в результате массированной атаки управляемыми авиабомбами, которую оккупанты совершили накануне, количество жертв возросло до 9, среди них 1-летний мальчик. Еще 42 человека получили ранения.

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Видео, как выглядит состоянием на утро поврежденное здание, опубликовали Радио Свобода. Спасатели всю ночь разбирали завалы.

7 ноября 2024 года, примерно в 15:00, враг совершил шесть авиаударов по Запорожью и району.

В результате попадания одного из боеприпасов разрушен многоэтажный дом. Другие ушибы были направлены на частные секторы жилых районов города, больницу и другие объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены частные дома и автомобили местных жителей.

На месте продолжаются спасательные работы, под завалами до сих пор могут находиться люди.

Как сообщил Иван Федоров, по состоянию на 10:00 утра 15 пострадавших от обстрела находятся в медицинских учреждениях Запорожья. В крайне тяжелом состоянии 5-летний мальчик, которому провели операцию, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние еще четырех человек, включая двух медработников, врачи оценивают как тяжелое. Все раненые получают необходимую помощь.

В Запорожье 8 ноября объявили День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра.

Ранее сообщалось, что днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью. Для террора захватчики применили не менее пяти управляемых авиационных бомб. Целями путинских террористов стали жилые дома и больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 8 ноября, Россия совершила ракетную атаку на Киев и область. Из-за падения обломков сбитых вражеских целей есть повреждения и четверо пострадавших.

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