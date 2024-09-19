Средства должны быть выделены немедленно: Германия готовит новый пакет помощи Украине почти на 400 млн евро

Германия намерена выделить дополнительный пакет военной помощи Украине в размере почти 400 млн евро (445 млн долларов). В немецком правительстве требуют передать его немедленно, чтобы предоставленная помощь могла быть реализована в течение 2024 года.

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Об этом 19 сентября сообщает Reuters. Как пишет агентство, в его распоряжении оказалось письмо, в котором министерство финансов Германии по просьбе немецкого минобороны просит бюджетный комитет нижней палаты парламента одобрить дополнительные расходы.

Необходимость дополнительной поддержки в письме аргументировали тем, что ситуация в Украине ухудшается и ее оборонительной кампании всерьез грозит поражение.

"Ввиду постоянного ухудшения военной ситуации в Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании", – говорится в письме.

Также отмечается, что возникшая в результате такой ситуации "незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро конкретизировалась только в последние несколько недель в той мере, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям незапланированной потребности".

Минфинансов ФРГ заявило, что решение должно быть принято немедленно, чтобы меры можно было реализовать в 2024 году.

В 2024 году бюджет немецкой помощи Украине составил около 8 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, на 25-м "Рамштайне" министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Германия с партнерами передадут Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5. Также он анонсировал передачу еще 12 САУ Panzerhaubitz 2000 года на 150 млн евро.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Украина является главным приоритетом для США. Специальное подразделение американского минобороны проверяет готовность техники, мониторит процесс транспортировки и затем – конечное использование.

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