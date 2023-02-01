США готовят для Украины пакет вооружения, впервые включающий ракеты большей дальности – Reuters

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины. Сообщается, что в него впервые за все время могут войти ракеты большей дальности.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на двух осведомленных американских чиновников. Стоимость нового пакета вооружений составит более двух миллиардов долларов.

Кроме ракет большего радиуса действия Украина также получит другие снаряды и оружие. В частности, ожидается, что пакет военной помощи будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также реактивные системы залпового огня и колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP).

Отмечается, что США отклонили запросы на предоставление ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров. В то же время Украина может получить малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью до 150 километров.

Последние могут позволить Украине поразить важные военные цели оккупантов, которые раньше были вне досягаемости. Также эти боеприпасы могут помочь ВСУ продолжать контратаки, одновременно нанося России потери в ее тылах.

"Ожидается, что о предоставлении оружия будет объявлено позже на этой неделе", – сообщили чиновники.

По словам одного из них, часть средств для обеспечения этого пакета вооружения (1,725 млрд долларов) возьмут из фонда Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Он позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие для Украины от американской промышленности, а не из имеющихся запасов США.

Помощь еще на 400 миллионов долларов поступит от фондов, позволяющих президенту в экстренных случаях использовать текущие запасы США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США в новом пакете военной помощи могут передать украинской армии недорогие малогабаритные ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb).

– Такими боеприпасами можно вести огонь из пусковых установок HIMARS и M270.

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