Соединенные Штаты могут принять участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. В Пентагоне объяснили, что присоединились бы к обучению, если бы европейские страны не справлялись бы из-за большего количества летчиков.

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В то же время в минобороны США подчеркнули, что общее количество пилотов, которым потребуется обучение, будет определять Украина. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, для того чтобы передача истребителей F-16 третьей стороне была завершена, необходимо выполнить определенные критерии, включая обучение английскому языку. Кроме того, необходимо подготовить логистику и инфраструктуру.

Также в Пентагоне отметили, что США были бы готовы принять участие в обучении украинских пилотов.

"Мы открыты для обучения пилотов, если в Европе будут достигнуты возможности. Итак, если Дания и Нидерланды возьмут на себя инициативу по обучению, если у них просто нет возможности... обучить столько пилотов, сколько Украина хочет отправить или планирует отправить, то мы будем помогать тренироваться", – заявили в Пентагоне.

Кроме того, Сингх подчеркнула, что украинским пилотам потребуется пройти серьезную подготовку по английскому языку, чтобы быть готовыми к полетам на F-16, и это займет некоторое время. Общее количество пилотов, которым потребуется обучение, определят украинцы.

"Украина будет единственной, и я думаю, что она все еще подсчитывает, сколько у них пилотов, которых можно будет обучить. У меня пока нет этих цифр", – сказала Сингх.

Напомним, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что его страна поставила Украине ограничения на применение истребителей F-16. По его словам, после того как украинские военные получат на вооружение эти самолеты, они не смогут наносить удары по территории государства-террориста России.

Украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимания будет уделено миссиям, которые присущи реалиям российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

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