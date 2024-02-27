США не будут отправлять свои войска в Украину – Белый дом

В Белом доме отреагировали на обсуждение возможности отправки в Украину военного контингента стран-партнеров, которое началось на встрече высокопоставленных чиновников в Париже. Там заверили, что Соединенные Штаты Америки не будут посылать американские войска воевать в Украине.

Об этом во вторник, 27 февраля, сказала спикер Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, передает Reuters. Такое заявление она сделала во время встречи президента Джо Байдена с высокопоставленными законодателями в Белом доме.

Уотсон подчеркнула, что американский лидер четко дал понять, что США не будут отправлять свои войска на войну в Украине.

Она добавила, что Байден считает, что "путь к победе" заключается в том, чтобы Конгресс одобрил заблокированную военную помощь, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые для защиты" от российского вторжения.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что военный Альянс не планирует отправлять свои воинские части в Украину. По его убеждению, они и так оказывают Киеву значительную поддержку в борьбе с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На ней он заявил, что пока ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

– Впоследствии президент Польши Анджей Дуда объяснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

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