США не готовы направить Украине приглашение вступить в НАТО, – посол США при Альянсе

НАТО не готова предоставить Украине приглашение на вступление в Альянс. США намерены продолжать приближать Украину к НАТО, невзирая на текущую позицию.

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Такое заявление сделала глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, комментируя ситуацию. Об этом сообщило издание Politico.

Смит отметила, что Соединенные Штаты не готовы выступить с официальным приглашением для Украины, что является важной составляющей плана победы президента Владимира Зеленского.

"На сегодняшний день Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", – сказала она.

Несмотря на это, Смит заверила, что США продолжат работу над тем, чтобы приближать Украину к НАТО, несмотря на текущие позиции Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне французская газета Le Monde написала, что США больше не возражают против приглашения Украины в НАТО. Изменение политики в этом контексте может повлиять и на позицию партнеров, в частности Германии, ранее блокировавшую процесс евроатлантической интеграции украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приглашение в НАТО - единственный способ остановить войну и обеспечить выживание Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте накануне заявил, что Альянс работает с Украиной, все больше приближая ее к членству. Победа в войне с РФ – это жизненно важное для общей безопасности, сказал он.