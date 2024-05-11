США официально согласовали срочную продажу Украине трех HIMARS

Госдепартамент США одобрил срочную продажу трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для Украины. Стоимость этой техники ориентировочно 30 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Отмечается, что покупку трех комплексов профинансирует правительство Германии.

Идея приобрести у США HIMARS для Украины возникла в Германии в то время, когда было непонятно, одобрит ли американский конгресс дополнительное финансирование для Украины. Несмотря на то, что законодатели в Штатах приняли законопроект, позволяющий передавать Киеву дополнительное вооружение, Берлин все же выполняет свои обязательства.

HIMARS – американская дальнобойная реактивная система залпового огня на колесном шасси. Украина получила первую систему HIMARS от США летом 2022 года. Они позволили Силам обороны Украины поражать российские цели в тылу и получить временное преимущество на фронте.

Напомним, 9 мая глава немецкого минобороны Борис Писториус во время визита в Вашингтон объявил, что Берлин закупит для Киева три системы HIMARS.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий производитель Hensoldt отправит в Украину шесть радаров TRML-4D для нужд ПВО. Техника уже оплачена правительством ФРГ "в рамках комплексного пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро".

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