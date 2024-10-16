США организовали виртуальную ремонтную миссию для Украины: в DefenseNews объяснили, как это работает

США организовали виртуальную ремонтную миссию по поддержке военного оборудования в Украине. Когда подразделения на фронте выявляют проблемы, они через приложение Signal посылают информацию переводчикам, передающим ее американским военным.

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После этого американские специалисты по ремонтным станциям в Польше проводят видеозвонки, чтобы помочь украинцам отремонтировать оружие. Об этом сообщает DefenseNews.

В мастерской ремонтируют разную технику, от гаубиц до танков, причем продолжительность работ варьируется от нескольких часов до нескольких недель. Военные, которые занимаются этим ремонтом, отмечают, что это помогает Украине поддерживать свою технику в надлежащем состоянии, а США учат проводить ремонт в полевых условиях.

"Это продвинутые возможности. Они способны починить технику просто посредством телефонной поддержки", – сказал подполковник Николас Говин, член 16-й бригады обеспечения Сухопутных войск США, во время видеозвонка из Польши на одной из семи станций, где они помогают устранять такие проблемы.

Бригадные палатки напоминают небольшие склады, заполненные техникой, используемой украинцами на передовой. С июня 16 бригада жизнеобеспечения руководит этими объектами в рамках Центра дистанционного технического обслуживания и распределительного центра-Украина.

Когда украинские военные сталкиваются с техническими проблемами и обращаются через переводчиков, команда в Польше использует технические пособия и оборудование, чтобы имитировать проблему и определить ее причину.

Если проблема выходит за пределы возможностей армии, 16 бригада обращается к 276 подрядчикам из компаний-производителей техники. К примеру, инженеры BAE Systems недавно помогли в ремонте гаубицы M777, над которой они работали 20 лет.

Инженеры тратят много времени на создание так называемых "белых книг" - видео- и технических материалов, переведенных на украинский язык, которые затем передают солдатам на фронте. В случае более длительных проблем военные организуют встречи со своими коллегами по их решению.

Украинские военные имеют разный уровень успеваемости в ремонте западного вооружения. К примеру, они лучше справляются с гаубическими батареями, чем с 30 танками "Абрамс", полученными от США.

Американская армия пытается научить украинцев более детально ремонтировать технику, выходя за рамки обычного обслуживания, например поломки гусениц или башен, а не только замены масла. В случае серьезных проблем танки придется возвращать в США через границу.

Как сообщал OBOZ.UA, стоящая на вооружении ВСУ британско-американская буксируемая гаубица М777 давно завоевала благосклонность украинских военных. Один из бойцов расчета 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, принадлежащего к оперативному командованию "Запад", поделился своими впечатлениями о преимуществах этого оружия.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине больше артиллерии, дальнобойного оружия и роботизированных систем. В частности, на поле боя у украинских воинов появится больше САУ AS-90.