США помогут Украине находиться в сильной позиции перед началом переговоров с РФ, – Кирби

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джон Кирби заявил о планах США помочь Украине укрепить свою позицию перед возможными переговорами о завершении войны. Он пояснил, что Белый дом сосредоточен на обеспечении Украины всем необходимым для того, чтобы у Киева была самая сильная позиция для переговоров, которые могут состояться в будущем.

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Об этом он сказал во время брифинга для печати. Кирби подчеркнул, что детали плана завершения войны, озвученного президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью NBC News, должен раскрыть сам Зеленский.

"Как мы давно утверждали, если эта война закончится путем каких-то переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшей позиции для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры. Именно на этом мы сейчас сосредоточены. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самообороны, и поставить ее в позицию силы – если и когда состоятся переговоры", – пояснил он.

Советник также добавил, что для поддержки этих усилий министр обороны США Ллойд Остин отправится в немецкую авиабазу Рамштайн на заседание Международной контактной группы помощи Украине. Там партнеры по коалиции снова пересмотрят возможности для дальнейшей поддержки Украины.

Кирби также подчеркнул, что Вашингтон активно поддерживает мирную инициативу Украины на международном уровне, которая уже получила значительную поддержку со стороны международного сообщества.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира. На нем обязательно должны присутствовать представители РФ, ведь без страны-агрессора "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же, об этом просили участники первого саммита.

Как писал OBOZ.UA, 5 сентября Путин заявил, что первоочередная задача России – это якобы "освобождение" Донбасса, а Украина якобы безуспешно и якобы в ущерб себе пытается отвлечь РФ от этой цели наступлением на Курщину. Путин также заявил о готовности к переговорам с Украиной по Стамбульским соглашениям.

В ISW при этом констатировали, что ВСУ продвигаются дальше вглубь Курщины, в частности, на днях имели успех к юго-востоку от Дуровки и Коренево. Россияне же отошли в Малой Локне, по направлениям Коренево и Суджи продолжались бои.

4 сентября Зеленский заявил, что операция в Курской области дает Украине не только фонд для обмена пленными с РФ – украинским военным поставлено несколько задач, и все они выполняются.

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