США предоставят Украине более 60 млрд долларов: Маркарова объяснила, на что потратят деньги

Белый дом 20 октября обратился к Конгрессу США с бюджетным запросом на выделение 105 млрд долларов для защиты американских границ и помощи странам-партнерам. Для Украины из этой суммы в случае ее выделения предназначаются свыше 61 млрд. долларов.

Львиная доля средств будет направлена на оборонные расходы, а около 12 млрд долларов пойдут на прямую поддержку украинского бюджета. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она подчеркнула, что говорить сейчас можно только о видении администрации президента США, а окончательные цифры целесообразно анализировать лишь тогда, когда запрос Белого дома превратится в бюджетный документ в Конгрессе.

Белый дом обратился к Конгрессу с бюджетным запросом на выделение 105 млрд долларов. Из них 61,4 млрд долларов либои прямо предназначены для Украины, либо касаются нашего государства.

Так, из указанной суммы администрация президента США планирует направить на оборону 46,1 млрд долларов, из них 30,6 млрд, согласно видению Белого дома, должны пойти на программы для Пентагона.

Видео дня

Около 18 млрд долларов хотят направить на пополнение оборонных товаров из складов Министерства обороны США, возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины.

Еще 12 млрд долларов предназначены для Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) – программы финансирования Пентагона для повышения возможности Украины защищаться от российской агрессии путем обучения военнослужащих ВСУ, предоставления оборудования и консультаций.

1,7 млрд долларов, согласно видению Белого дома, должны быть направлены на финансирование программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине. Речь идет об американской программе иностранного военного финансирования по предоставлению грантов и займов, чтобы помочь странам приобрести оружие и оборонное оборудование, произведенное в Соединенных Штатах, а также получить оборонные услуги и военную подготовку.

14,4 млрд долларов, согласно запросу Белого дома, пойдут на финансирование технической, разведывательной поддержки, увеличения объемов производства вооружения, кибербезопасности и т.д.

Указанные в запросе администрации президента США 14,75 млрд. долларов на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность включают, в частности, 11,8 млрд. долларов для предоставления прямой бюджетной поддержки Украине.

Еще 2,2 млрд долларов могут направить на поддержку неотложных потребностей в восстановлении и разработке програм в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта. 360 млн долларов передадут Государственному департаменту для поддержки украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях.

Также Госдеп может получить еще 100 млн долларов на реализацию программ по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежные программы.

Помощь в сфере ядерной безопасности – 149,5 млн долларов – согласно бюджетному запросу Белого дома могут передать Национальной ядерной администрации США (Минэнерго США).

481 млн долларов в случае положительного решения Конгресса направят на гуманитарную помощь, в частности, финансирование программ поддержки украинцев, прибывающих в США по программе Uniting for Ukraine. Вдобавок Украине предлагают выделить значительную часть финансирования, предусмотренную на оказание гуманитарной помощи нашему государству, Израилю и регионам, пострадавшим от боевых действий, однако по этому пункту распределение суммы между странами пока еще не завершено.

3,5 млрд долларов могут направить на оказание гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США Украине и Израилю, а также регионам, пострадавшим в результате войны в Израиле и в Украине.

А 5,7 млрд долларов предназначены для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

Маркарова также отметила, что в Палате представителей США это предложение может быть вынесено для рассмотрения и голосования исключительно после урегулирования вопроса с избранием спикера.

Напомним, ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил важность бюджетного запроса на $105 млрд для Украины и Израиля. По его словам, запрос президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности самих американцев. Эти две войны стали глобальным переломным моментом.

Сам же Байден выступил с заявлениями о войне в Украине и Израиле. Между прочим, он отметил, что общим для режима президента РФ Владимира Путина и ХАМАС является желание уничтожить демократию.