США сняли запрет на предоставление американского оружия 'Азову' – WP

Госдепартамент США снял запрет на предоставление западного вооружения бригаде "Азов". Такое решение было принято после проверки бригады, которая сейчас входит в состав Национальной гвардии Украины.

Американские чиновники не уточняли, когда именно запрет был снят и достигло ли уже западное вооружение личного состава "Азова". Об этом сообщает издание The Washington Post.

В Госдепартаменте заявили, что администрация президента Джо Байдена разрешит украинскому военному подразделению использовать американское оружие. Запрет был введен много лет назад на фоне опасений в Вашингтоне по поводу происхождения бригады.

Теперь бригада "Азов" будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение украинского войска. Изменение политики было раскрыто, когда ВСУ начинает летний сезон боевых действий и сталкивается с российскими военными, которые усилили давление на востоке Украины и энергетическую инфраструктуру страны.

В США подчеркнули, что бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихи, проводимую Госдепартаментом США. Закон Лихи не позволяет военной помощи США поступать иностранным подразделениям, совершившим нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Лихи.

Госдепартамент США не обнаружил никаких доказательств подобных нарушений со стороны бригады "Азов". При этом ни руководство "Азова", ни правительство Украины пока не комментировали решение Госдепа США.

Ранее сообщалось, что ограниченное изменение политики США, позволяющее Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по некоторым военным целям на территории РФ, уменьшило размер наземного укрытия врага всего на 16%. А остальные по крайней мере 84% этого российского убежища – это районы в зоне действия западного вооружения, но по которым бить нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны Украины уже реализовали на поле боя разрешение бить западным оружием по территории России. Он утверждает, что благодаря этому им удалось остановить наступательную операцию оккупантов на Харьковщине.

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