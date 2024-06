В ISW оценили, как ограничения США повлияют на удары Украины по России

Ограниченное изменение политики США, позволяющее Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по некоторым военным целям на территории РФ, уменьшило размер наземного укрытия врага всего на 16%. А остальные по крайней мере 84% этого российского убежища – это районы в зоне действия западного вооружения, но по которым бить нельзя.

Там агрессор все еще может свободно сосредоточивать личный состав, технику и все необходимое для материального обеспечения оккупационных сил. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), добавив: разрешение Запада является шагом в правильном направлении, но не поможет украинцам полностью сорвать масштабные операции врага.

По мнению аналитиков, политика Белого дома, ограничивающая использование ВСУ американского оружия, фактически создала огромный "заповедник" – территорию, находящуюся в зоне действия этого оружия, но по которой украинским силам не разрешается наносить удары.

Россия использует ее для защиты своих боевых сил, командования и службы контроля, материально-технического и тылового обеспечения для проведения своих военных операций против Украины. США все еще защищает подавляющее большинство оперативного и глубокого тыла России, запрещая Украине использовать ATACMS где угодно на территории РФ", – отметили в ISW.

Там подсчитали, что ограниченное разрешение США в конце мая привело к ликвидации максимум 16% наземного укрытия российских сил. Предполагается, что ВСУ могут бить по всем законным российским военным целям в радиусе действия HIMARS с использованием ракет GMLRS в Белгородской, Курской и Брянской областях. В то же время аналитики точно не знают, правда ли украинские силы имеют на это разрешение.

Высокопоставленные американские чиновники описали способность Украины нанести удар по России с помощью GMLRS как контрбатарейный огонь, географически привязанный к защите Харькова. Они заявили, что ВСУ могут бить по российским военным объектам, "развернутым непосредственно за границей", предполагая, что Киеву запрещено поражать вражеские объекты дальше в тылу или в других районах Курской и Брянской областей РФ, находящихся в зоне действия GMLRS.

Заявления официальных лиц США также указывают на то, что украинские силы могут быть ограничены в нанесении ударов по российским военным целям, не принимающим активного участия в наземных атаках и ударах по Украине. Так, уменьшение площади российского укрытия может составить и менее 16%.

"Изменение политики США, хоть и является шагом в правильном направлении, само по себе недостаточно и не может сорвать масштабные операции России. ISW оценивает, что Запад сохраняет способность существенно препятствовать российским операциям в масштабе, позволяя Украине использовать предоставленное им оружие для ударов по оперативному тылу России и глубокому тылу на территории России", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны Украины уже реализовали на поле боя разрешение бить западным оружием по территории России. Он утверждает, что благодаря этому им удалось остановить наступательную операцию оккупантов на Харьковщине.

