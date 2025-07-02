ССО совершили налет на группу россиян вблизи границы и захватили пленного: детали операции. Видео

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели налет на группу российских оккупационных войск вблизи границы. В результате удачной операции были ликвидированы четыре военнослужащих государства-агрессора.

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Еще одного захватчика защитникам Украины удалось взять в плен для пополнения обменного фонда. Соответствующее видео ближнего боя на границе опубликовали в среду, 2 июля, на официальном Telegram-канале ССО ВСУ.

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На кадрах видно, как украинские воины атакуют вражеские позиции и берут в плен оккупанта. Россиянин рассказывает, что группа зашла на эти позиции всего полчаса назад. По его словам, всего было шесть человек.

Также россиянин сказал, что не знает, за что он воюет.

"Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ совершили результативный налет на вражескую позицию, в результате уничтожили четырех военнослужащих РФ, еще одного взяли в плен. Операторы проводили специальную разведку на границе, когда заметили передвижение врага. Оперативно оценив тактическую обстановку, осуществили успешный налет", – рассказали в ССО.

Там также добавили, что после обыска тел противника операторы провели допрос и перехват его радиоэфира.

Как сообщал OBOZ.UA, один из российских оккупантов, сдавшийся в плен ВСУ в Сумской области, признался в участии в расстреле украинского военнопленного. Иван Хангушеев из 810-й бригады морской пехоты ВС РФ рассказал, что "всего лишь выполнял приказ".

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