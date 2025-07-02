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ССО совершили налет на группу россиян вблизи границы и захватили пленного: детали операции. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
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ССО совершили налет на группу россиян вблизи границы и захватили пленного: детали операции. Видео

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели налет на группу российских оккупационных войск вблизи границы. В результате удачной операции были ликвидированы четыре военнослужащих государства-агрессора.

Видео дня

Еще одного захватчика защитникам Украины удалось взять в плен для пополнения обменного фонда. Соответствующее видео ближнего боя на границе опубликовали в среду, 2 июля, на официальном Telegram-канале ССО ВСУ.

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На кадрах видно, как украинские воины атакуют вражеские позиции и берут в плен оккупанта. Россиянин рассказывает, что группа зашла на эти позиции всего полчаса назад. По его словам, всего было шесть человек.

ССО совершили налет на группу россиян вблизи границы и захватили пленного: детали операции. Видео
ССО совершили налет на группу россиян вблизи границы и захватили пленного: детали операции. Видео

Также россиянин сказал, что не знает, за что он воюет.

"Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ совершили результативный налет на вражескую позицию, в результате уничтожили четырех военнослужащих РФ, еще одного взяли в плен. Операторы проводили специальную разведку на границе, когда заметили передвижение врага. Оперативно оценив тактическую обстановку, осуществили успешный налет", – рассказали в ССО.

ССО совершили налет на группу россиян вблизи границы и захватили пленного: детали операции. Видео

Там также добавили, что после обыска тел противника операторы провели допрос и перехват его радиоэфира.

ССО совершили налет на группу россиян вблизи границы и захватили пленного: детали операции. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, один из российских оккупантов, сдавшийся в плен ВСУ в Сумской области, признался в участии в расстреле украинского военнопленного. Иван Хангушеев из 810-й бригады морской пехоты ВС РФ рассказал, что "всего лишь выполнял приказ".

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