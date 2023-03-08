"Стал легендой совсем юным, его героизм вдохновлял украинцев": командир "Да Винчи" принял свой последний бой

Известие о гибели на Донбассе Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") потрясло украинцев. Юный паренек, отправившийся на фронт в 18, через несколько лет стал легендарным командиром – его мужество и героизм просто не могли не вдохновлять, а искренняя любовь к родной Украине и яростная борьба с врагом стали примером для многих. Свой последний бой Дмитрий принял 7 марта под Бахмутом.

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С Майдана на фронт

Дмитрий отправился на фронт в самом начале агрессии России – в 2014 году.

"Я сразу на Майдане попал в "Правый сектор" и понимал, что с этими побратимами я буду до победы, какой бы она ни была. Я принял такое решение быть с ними до конца и никогда об этом не пожалел", – рассказывал впоследствии он.

Паренек с Ивано-Франковщины, окончивший художественный лицей и война – казалось, что-то несовместимое. Однако Дмитрий на такие ремарки отвечал, что его сызмальства учили любить свою страну, а его прадед воевал в Украинской повстанческой армии.

После Майдана парень вместе с побратимами поехали в учебный центр ВСУ "Десна" в Черниговской области. Тогда Россия уже оккупировала Крым, начало лихорадить Донецкую и Луганскую области...

Не все приехавшие в центр выдержали "жесткую армейщину", дисциплину – часть отсеялась, а Дмитрий остался. Рассказывал, что у него была огромная мотивация: очень хотел отправиться в зону боевых действий. И добился этого: оказался в числе первых тридцати воинов (из 260 проходивших подготовку), отправленных на восток.

Столкнувшись с потерями сослуживцев и получив ранение, многое переосмыслил. "Я заметил, что те, кому 18-20 лет, чаще всего подвергали себя опасности. В том числе и я, потому что получил довольно тяжелое ранение в октябре 2014 года", – рассказывал "Да Винчи".

Больше месяца он провел в госпитале, а потом уговорил врачей отпустить его и с еще незажившими ранами отправился на Донбасс. Тогда шли бои за Донецкий аэропорт и Дмитрий просто не мог оставаться в стороне.

В составе ДУК ПС "Да Винчи" воевал под Донецком. Его подразделение тесно взаимодействовало с Вооруженными силами Украины, в частности – с 93-й и 72-й бригадами. Молодой доброволец, умевший после "Десны" управляться только с автоматом Калашникова, ежедневно упорно учился – и самостоятельно, и у военных. Спустя время признался, что уже может пользоваться практически всем вооружением нашей армии.

О способностях "Да Винчи" говорит и тот факт, что в 18 лет он стал командиром взвода добровольцев. А в марте 2016 года Дмитрий уже стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которая впоследствии была переформатирована в батальон.

"Возраст не помеха, "Да Винчи" стал легендой в юном возрасте. Он был Лидером с большой буквы, и это видели все. Никакого авторитаризма, зашоренности – умный и смелый. А самое главное, ему, как командиру, безмерно доверяли. И уважали – причем все", – поделился с OBOZREVATEL офицер ВСУ, который неоднократно за годы войны взаимодействовал с парнями из ПС.

Любовь на войне

На войне молодой командир нашел и любовь всей своей жизни.

Алина Михайлова после Майдана стала волонтером в "Армии SOS", а в 2016 году прошла курсы по тактической медицине у "Госпитальеров" и отправилась на фронт. В Авдеевке и познакомилась с Дмитрием.

Она и раньше слышала про командира с позывным "Да Винчи", бывая в Песках, где стоит эта рота, и даже ночевала в его комнате, пока Дмитрий был на позиции. Но друг друга они даже не видели.

"Я была тогда на ротации и написала командиру роты, что выезжаю в Авдеевку, могу захватить с собой все, что вам нужно. Он ответил, что, мол, все есть, разве что бинокль нужен. Но в тот день к нам бинокль так и не доставили, поэтому я как всегда захватила молоко для ребят и поехала. За молоком Дмитрий приехал сам, тогда 30 мая 2017 мы впервые и увиделись", – вспоминала Алина в интервью OBOZREVATEL.

Дмитрию очень понравилась девушка, поэтому он стал частенько заезжать в Авдеевку, где дежурили "Госпитальеры", привозил печенье, йогурты, шоколадки. И через неделю уже завоевал внимание Алины – тогда они и начали встречаться.

Когда закончилась ротация Алины, то вместо того, чтобы вернуться домой на лето, она осталась в роте "Да Винчи". А осенью вместе с напарницей создала там медицинское подразделение. С 2017 по 2019 служила добровольцем в составе "Правого сектора".

Чувства пары только крепли. Алина, как и Дмитрий, не стояла на месте – после того как вернулась в Киев, стала депутатом Киевсовета. В 2022 году они оба вошли в национальный список Forbes "30 самых успешных украинцев до 30 лет".

Герой-доброволец

Дмитрий рассказывал, что вернется к гражданской жизни после того, как закончится война, а это произойдет только после деоккупации всех наших территорий, включая Крым. В том, что "большая война" будет – командир не сомневался и готовился к ней.

Еще в мае 2021 года "Да Винчи" рассказывал, что не видит себя в ВСУ и что его статус добровольца позволяет делать больше для страны и ее целостности. В то же время отмечал, что за годы войны наша армия изменилась.

"Сильно изменилась: техника, оружие, зарплата военных. Можно было лучше, но перемены сильно ощутимы. Она (армия. – Ред.) стала мужественной и профессиональной, с более-менее хорошим вооружением. Но надо менять "совковое командование", – рассказывал он в интервью.

В том же 2021 году президент Владимир Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. "Да Винчи" стал первым добровольцем, получившим это звание при жизни.

А в 2022 году он все же оказался в рядах Вооруженных сил, стал младшим лейтенантом. "Всем подразделением ("Волки Да Винчи". – Ред.) решили двигаться в составе ВСУ под командованием Валерия Федоровича. Одна из ключевых причин, почему мы "легализовались" – все мы верим Залужному", – говорил Дмитрий.

После полномасштабного вторжения Украины Алина Михайлова тоже подписала контракт с ВСУ и служила вместе с любимым человеком.

Девушка рассказывала, что они старались разделять отношения и службу, неделями или месяцами могли находиться на разных позициях. Единственная причина их ссор – когда "Да Винчи" не брал ее на выезды или не пускал на передовую.

"Ясно, что он переживает из-за меня. Я тоже за него переживаю. У нас максимальная осторожность для всех бойцов, потому что "Да Винчи" супербережет личный состав и все пацаны об этом знают. Мы в отношениях на войне уже шесть лет – это как данность. Это, наверное, плохо, что я не представляю себе по другому нашей жизни, и он так же", – поделилась она в интервью UKRAЇNER чуть более месяца назад.

"Украина заживет, когда Россия распадется"

Полномасштабное вторжение армии России застало Дмитрия и его подразделение "Волки Да Винчи" в Авдеевке. Утром 24 февраля они перебрались в другое место, опасаясь, что враг нанесет ракетный удар по базе.

Воевали под Авдеевкой, затем в Запорожской области, потом прибыли защищать столицу – уничтожали врага возле Згуровки Броварского района. Оттуда уже переместились на Криворожское направление, а после него на Харьковщину.

В начале лета подразделение "Да Винчи" давало отпор врагу на Луганщине, где российские оккупанты вытесняли защитников Северодонецка и Лисичанска и пытались создать "котел", форсировав Северский Донец возле села Белогоровка.

После этого – Соледар и Бахмут: места ожесточенных, кровопролитных боев. Именно тут и оборвалась жизнь легендарного командира.

О гибели Дмитрия Коцюбайло 7 марта 2023 г. рассказал Владимир Зеленский. "Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Он с 2014 защищал нашу Независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины", – подчеркнул глава государства.

Известные фотографы Константин и Влада Либеровы показали последнее фото Дмитрия Коцюбайло и рассказали, как он погиб.

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым отчаянным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным. До конца дней мы будем гордиться, что знали тебя. Герои не умирают", – говорится в сообщении.

В декабрьском интервью "Новинарне" "Да Винчи" поделился, что, по его мнению, зима будет очень тяжелой, весна и лето тоже. Но верил, что Украина имеет хорошие шансы освободить Крым 2023 году.

"Нужно довести это до логического завершения. А логическое завершение может быть только тогда, когда Россия рухнет. Практика показывает, что с ними нереально договариваться. Там дело не в Путине. Они все – конченые дебилы. Украина сможет зажить, когда Российская Федерация распадется", – поделился командир.

Украина потеряла легендарного воина, но побратимы продолжат его борьбу – до победы.