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Стал на защиту Украины несмотря на инвалидность: на фронте погиб воин со Львовщины. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
3,7 т.
Стал на защиту Украины несмотря на инвалидность: на фронте погиб воин со Львовщины. Фото

На фронте погиб защитник Украины из села Стрельбичи Львовской области Николай Балицкий. Героя не стало 16 июня в районе населенного пункта Червоная Криница на Запорожье.

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51-летний воин пошел защищать родную страну от российской агрессии, хотя у него была инвалидность. О трагедии сообщила пресс-служба Самборской районной военной администрации в своем аккаунте в Facebook.

Балицкий Николай Антонович не дожил до своего дня рождения чуть больше месяца. 18 июля ему могло бы исполнится 52 года.

Служил Герой в новой 117-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

На войне погиб воин Николай Балицкий

Староста села Стрельбичи Роман Пецкович рассказал, что воин проживал сам. Об этом пишет издание "Ваш Голос Прикарпаття".

"Николай мог не идти в армию, имел инвалидность. Однако считал своим долгом стать на защиту Украины в столь тяжелое историческое время. Пусть светлое и доброе воспоминание навсегда останется в памяти всех, кто знал Героя!" – заявил староста.

Знакомые воина говорят, что он был добрым человеком, всегда был готов послушать и помочь.

Червоная Криница (Ореховский район Запорожской области)
Стал на защиту Украины несмотря на инвалидность: на фронте погиб воин со Львовщины. Фото

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что на Бахмутском направлении погиб адвокат из Львовской области Юрий Сикиринский. Он принимал участие в двух Майданах, с 2014 года активно волонтерил. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он присоединился к 125-й бригаде ТрО.

– В боях за Украину погиб звукорежиссер Иван Шульга. У 34-летнего Героя остался 9-летний сын.

– На Запорожском направлении в бою пал 26-летний Олег Бохонок, который родился и жил в Хмельницкой области. Только летом прошлого года он сыграл свадьбу.

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