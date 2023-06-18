Стал на защиту Украины несмотря на инвалидность: на фронте погиб воин со Львовщины. Фото

На фронте погиб защитник Украины из села Стрельбичи Львовской области Николай Балицкий. Героя не стало 16 июня в районе населенного пункта Червоная Криница на Запорожье.

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51-летний воин пошел защищать родную страну от российской агрессии, хотя у него была инвалидность. О трагедии сообщила пресс-служба Самборской районной военной администрации в своем аккаунте в Facebook.

Балицкий Николай Антонович не дожил до своего дня рождения чуть больше месяца. 18 июля ему могло бы исполнится 52 года.

Служил Герой в новой 117-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Староста села Стрельбичи Роман Пецкович рассказал, что воин проживал сам. Об этом пишет издание "Ваш Голос Прикарпаття".

"Николай мог не идти в армию, имел инвалидность. Однако считал своим долгом стать на защиту Украины в столь тяжелое историческое время. Пусть светлое и доброе воспоминание навсегда останется в памяти всех, кто знал Героя!" – заявил староста.

Знакомые воина говорят, что он был добрым человеком, всегда был готов послушать и помочь.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что на Бахмутском направлении погиб адвокат из Львовской области Юрий Сикиринский. Он принимал участие в двух Майданах, с 2014 года активно волонтерил. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он присоединился к 125-й бригаде ТрО.

– В боях за Украину погиб звукорежиссер Иван Шульга. У 34-летнего Героя остался 9-летний сын.

– На Запорожском направлении в бою пал 26-летний Олег Бохонок, который родился и жил в Хмельницкой области. Только летом прошлого года он сыграл свадьбу.

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