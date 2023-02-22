''Стали бомбить чем-то новым'': российский пропагандист пожаловался на мощную ''бавовну'' в Мариуполе

Российский пропагандист Иван Утенков пожаловался на мощные взрывы в оккупированном Мариуполе. По его словам, защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

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Об этом пропагандист рассказал на видео, которое разместил в соцсетях. Утенков признался, что шокирован ударами ВСУ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

По его словам, в террористической "ДНР" была "веселая ночка" – на оккупированных территориях прозвучали более 30 взрывов.

"Что касается Мариуполя, я есть честно в шоке, что его вообще начали бомбить. Мы настолько его плотно застраиваем, настолько туда вливают денег, что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее", – выдал кремлевский пропагандист.

По его словам, "бить точно начали чем-то новеньким". Пропагандист предположил, что ВСУ применили новые виды боеприпасов для РСЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью в оккупированном Мариуполе заявили о взрывах. Выяснилось, что "бавовна" произошла на складах с боеприпасами в аэропорту и месте базирования оккупантов в Кальмиусском районе.

Утром 22 февраля в Мариуполе прогремели новые мощные взрывы – в этот раз в районе морского порта, где враг хранил боеприпасы. Оккупанты объявили воздушную тревогу, задействовали ПВО, подняли авиацию.