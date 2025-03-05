'Стальной фронт' передал 157-й ОМБр крупную партию транспорта

Украинские военные получили партию техники от инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, которая поможет в выполнении боевых задач на передовой. Подразделение пополнилось квадроциклами, пикапами и грузопассажирскими микроавтобусами.

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157-я отдельная механизированная бригада получила от "Стального фронта" десять квадроциклов, один пикап, пассажирский автобус Mercedes Sprinter на 17 мест и два грузопассажирских микроавтобуса. Особое внимание было уделено выбору квадроциклов: учли опыт других подразделений и боевые условия, в которых придется работать технике.

"Эти квадроциклы значительно повысят нашу мобильность и позволят быстро добираться до позиций, где другая техника не пройдет. Мы будем использовать их для эвакуации раненых, доставки боекомплекта и разведки. В условиях фронта такая техника критически необходима", – отметил боец 157-й бригады.

Для военных выбрали мощную 600-кубовую модель квадроциклов, хорошо зарекомендовавшую себя в боевых условиях. Она оснащена полным приводом, пониженной передачей, передней и задней блокировкой, что позволяет преодолевать сложную местность. Кроме того, у квадроциклов есть лебедка на 1,2 тонны, специальные колесные диски (бедлоки), которые позволяют двигаться даже на спущенной шине, а также фаркоп для прицепов и защитные силовые дуги.

"Мы всегда ориентируемся на нужды военных и стараемся передавать именно то, что им нужно больше всего. Эти квадроциклы не просто повысят мобильность подразделения, но и помогут в критических ситуациях, когда дорога каждая секунда", – прокомментировал представитель "Стального фронта" Антон Гончарук.

"Стальной фронт"– это совместная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, которая объединяет их помощь силам обороны Украины. В настоящее время сумма, направленная Ринатом Ахметовым на поддержку Украины, превысила 11,3 млрд грн.