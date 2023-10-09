'Стальной фронт' передал на горячие направления уже более 30 сооружений для защиты техники от 'Ланцетов'

Бойцы на самых горячих направлениях получают специальные стальные укрытия для бронетехники, которые называют "ловцами ланцетов". Передвижное укрытие длиной 10 метров состоит из стального каркаса и натянутой поверх него закамуфлированной металлической сетки. Такие укрытия начала производить компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщается на сайте "Метинвеста".

Эти сооружения универсальны: их можно использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях – самоходных артиллерийских установок, танков, автомобилей для перевозки людей. Первые образцы "ловцов ланцетов" на фронте показали себя как надежное орудие, останавливающее вражеские дроны и хранящее технику, говорят в компании: там могут производить до пяти "ловцов" в неделю. Всего на самые горячие направления фронта передали уже 32 "ловца".

"Сталь Метинвеста спасает и защищает. С начала войны это были бронежилеты, затем - стальные укрытия, дополнительное бронирование, макеты военной техники, теперь - стальные "ловцы ланцетов" для техники. Все знают, что наш враг коварен. Поэтому Метинвест поставил себе задачу - помочь нивелировать его козыри", - говорит операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

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Также компания продолжает производить макеты техники, которые становятся мишенями для вражеских ракет, и помогают сохранить украинскую технику. На фронт направили уже более 250 макетов, а специалисты Метинвеста продолжают работать над их реалистичностью: макеты могут излучать тепло, поэтому выглядят убедительно не только днем, но и ночью под прицелом тепловизора.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.