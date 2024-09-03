Стальные бункеры с реанимациями: Минобороны ввело в эксплуатацию первый подземный госпиталь. Фото

Министерство обороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для военных Сил обороны. Оказывать первую медицинскую помощь здесь можно по меньшей мере ста раненым на фронте защитникам Украины ежесуточно.

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Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили на официальном Telegram-канале ведомства. Госпиталь сконструирован из шести стальных бункеров, оснащенных системами вентиляции, водоснабжения и альтернативными источниками питания.

"Благодаря современному медицинскому оборудованию, включая операционные блоки и реанимационные отделения, здесь могут оказывать помощь более 100 раненым ежесуточно", – говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что в Украине предусмотрено строительство более 20 таких стабилизационных пунктов.

"Такие подземные стабпункты критически важны для сохранения жизней наших военных. В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и быструю медицинскую помощь нашим героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит еще эффективнее поддерживать защитников на передовой", – подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны нашли способ защитить мобильные устройства, которыми пользуются военные Сил обороны Украины. Ведомство ввело технологию Mobile Device Management.

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