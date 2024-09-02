Личные мобильные телефоны военных защитят: какую технологию предложили в Минобороны

В Министерстве обороны нашли способ защитить мобильные устройства, которыми пользуются военные Сил обороны Украины. Ведомство ввело технологию Mobile Device Management.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в воскресенье, 1 сентября, на своей странице в Facebook. По ее словам, это позволит безопасно использовать свои мобильные устройства военных на службе.

"Военные используют личные мобильные устройства. И мы нашли инновационные решения, как защитить их. Для этого Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management. Она обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет", – говорится в сообщении.

Представитель оборонного ведомства пояснила, что после установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям, связанным со службой.

По состоянию на сегодняшний день под защитой MDM уже 68 приложений для военных нужд, из них 14 – разработаны сугубо под нужды войны.

Черногоренко объяснила, что подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине презентовали новую цифровую платформу для Вооруженных сил – Армия+. Приложение можно сравнить с приложением Дія – только оно создано исключительно для военных.

Ранее, анонсируя запуск Армии+, в МО заявили о "шаге в трансформации украинского войска в армию будущего". А президент Владимир Зеленский отмечал, что новое приложение однозначно упростит повседневные задачи большинства командиров сил обороны Украины.

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