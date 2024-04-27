Стало известно, когда Украина получит первые 10 бронетранспортеров от Канады

Канада в рамках военной помощи отправит в Украину 50 бронетранспортеров разного назначения, и осенью первые 10 из них будут доставлены в нашу страну. Этому будет предшествовать обучение украинцев работе на таких машинах.

Об этом в ходе последнего заседания в формате "Рамштайн" объявил министр обороны Канады Билл Блэр. Он уточнил, что техника создана совместным канадо-британским предприятием General Dynamics Land Systems.

По словам Блэра, первые 10 из 50 бронированных машин, которые Канада передаст Украине, сначала будут доставлены в Европу – этим летом. Одновременно летом украинцев будут учить работе на технике, а осенью машины поедут в Украину.

Также канадский министр напомнил о данном в январе обещании предоставить Украине многоцелевые катера от Zodiac Hurricane Technologies. 10 из них должны быть поставлены в нашу страну уже в июле этого года – уже с украинскими операторами, прошедшими соответствующее обучение.

Одновременно Канада и Британия выделяют Украине $3 млн на производство беспилотников украинским оборонным комплексом. Это первый случай, когда Канада вносит прямой вклад в производство военных беспилотников в Украине, добавил Билл Блэр.

Количество канадских беспилотников от Teledyne FLIR, которые также Канада отдает ВСУ, увеличится на дополнительные 100 аппаратов. Таким образом, общее число канадских SkyRanger в Украине достигнет 900 аппаратов. Поставки этих беспилотников начнутся уже в мае.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля состоялось 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Его открыл президент Украины Владимир Зеленский обращением к участникам встречи.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн" заявил, что Штаты выделят шесть миллиардов долларов на оружие для помощи Украине. На эти деньги будут произведены закупки продукции, которую изготовят американские оружейники.

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