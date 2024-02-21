Стало известно, сколько военных пилотов Россия потеряла с начала полномасштабной войны

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла минимум 216 военных пилотов. Из них 13 погибли на территории РФ во время незавершенного бунта владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в конце июня 2023 года.

Это только подтвержденные потери российских летчиков, подготовка каждого из которых требует нескольких лет и более трех миллионов долларов. Об этом идет речь в исследовании, проведенном Русской службой ВВС совместно с изданием Медиазона.

Журналисты ведут подсчет российских потерь в живой силе в ходе войны против Украины, опираясь на данные из открытых источников: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информацию с кладбищ.

И даже на основании этих данных, публикующихся на фоне существующей в РФ цензуры и запрета на обнародование данных о потерях российской армии как в военное, так и в мирное время, авторы исследования установили имена десятков тысяч ликвидированных в Украине российских оккупантов.

Особенный интерес представляют убитые украинскими воинами высококвалифицированные специалисты, подготовка которых требует куда больших расходов, чем снаряжение их устаревшей аммуницией с советских складов.

В частности, большие потери РФ понесла в военных летчиках.

"Одной из важных причин успеха оборонительных действий России называют преимущество в воздухе. Но это преобладание дается нелегко. В этом году Россия потеряла по меньшей мере 62 военных пилота, включая полковника Виталия Табачникова, управлявшего вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена, майора Григория Азанова", – рассказали о количестве выявленных некрологов авторы исследования.

При этом, отметили журналисты, на концерт к Кобзону штучных в прямом смысле специалистов отправляли не только украинские воины.

Еще 13 военных летчиков в 2023 году погибли на территории самой России, во время мятежа Евгения Пригожина. Больше одномоментных потерь российская авиация понесла только в самый первый день полномасштабного вторжения в Украину", – отмечено в исследовании.

Всего за два года полномасштабной агрессии против Украины Россия потеряла минимум 216 военных пилотов: это только те оккупанты, имена и факты гибели которых журналистам удалось подтвердить с помощью открытых источников. На подготовку каждого из них у государства-агрессора ушло не менее шести лет и свыше 3 млн долларов.

Всего исследователи с помощью волонтеров установили имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

"Из них по меньшей мере 6614 – это погибшие с октября 2023 по февраль 2024 года, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области. Из анализа некрологов следует, что основная нагрузка при штурме Авдеевки легла на людей, попавших в армию "с гражданки": заключенных российских колоний, добровольцев и мобилизованных", – подчеркнули в Русской службе ВВС.

Там добавили: реальные потери РФ в живой силе значительно выше. Ведь в исследовании упомянуты только те оккупанты, чьи имена и обстоятельства смерти просочились в сеть в виде некрологов, постов в соцсетях и заметок в местных СМИ.

Напомним, накануне, 20 февраля, стало известно, что ВСУ ударили по военному полигону армии РФ во время построения личного состава.

Удар оказался более чем результативным: ликвидировано не менее 65 оккупантов. В очередное исследование журналистов ВВС и "Медиазоны" они явно попадут не все.

Кроме того, время от времени захватчики сами помогают ВСУ очищать от себя планету. К примеру, утром 21 февраля стало известно, что российский пропагандист, заявивший о потерях Россией 16 тыс. солдат в боях за Авдеевку, покончил с собой. Бывший соратник Игоря Гиркина с позывным "Мурз" воевал против Украины с 2014 года. После того, как он написал возмущенный пост о колоссальной бойне для российской армии под Авдеевкой, на него набросились некоторые известные пропагандисты РФ.

Истерические обвинения во лжи, фейковом участии в боевых действиях, в трусости и дискредитации армии РФ, а также на фоне требований пропагандистов чуть ли не расстрелять "предателя", как это происходило в сталинскую эпоху СССР, заставили "Мурза" прибегнуть к радикальным действиям. Оккупант не выдержал и застрелился сам.

Его же обидчики плюнули на труп "защитника Донбасса" еще раз, обозвав его тряпкой и психически неуравновешенным трусом – и заявили, что виновны в его самоубийстве те, кто не заметил, что "Мурз" окончательно распрощался с психическим здоровьем.