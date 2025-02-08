Старания оккупантов спастись – бесполезны: в 63-й бригаде показали, как уничтожают захватчиков. Видео

Украинские военнослужащие продолжают сокращать численность российской оккупационной армии на поле боя. В уничтожении вражеских сил защитникам помогают FPV-дроны.

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При этом старания оккупантов спрятаться от украинских беспилотников оказываются бесполезны. Об этом в Telegram сообщает 63 отдельная механизированная бригада ВСУ.

Военнослужащие отмечают, что как только путинские захватчики понимают, что их засекли FPV-дроны, то пытаются спрятаться в норах или даже за деревом. Кроме того, некоторые оккупанты пытаются притвориться мертвыми в надежде избежать удара беспилотником.

"Как показывает практика – старания их бесполезны. Пилоты ББС 63 бригады залетят в каждую щель. Все обнаруженные оккупанты будут ликвидированы", – заверили украинские защитники.

Напомним, украинские военнослужащие нанесли удар по расположению российских оккупационных войск в городе Селидово Донецкой области. По предварительным данным, целью атаки стал штаб 35-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили редкую огнеметную систему залпового огня ТОС-А1 "Сонцепек". Теперь эта РСЗО оккупантов сгодится разве что на металлолом. Вражеский экипаж также ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия снова потерпела сокрушительное поражение, на этот раз – на Харьковщине. Возле поселка Першотравневое захватчики из 4-й танковой дивизии, более известной как "элитная" Кантемировская дивизия 1-й танковой армии РФ, попытались совершить прорыв колонной бронетехники.

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