Старшему – 86: полицейским удалось эвакуировать людей из Новоалександровки в Донецкой области, несмотря на вражеский обстрел. Фото

Отряду полиции "Белые Ангелы" удалось провести эвакуацию жителей Новоалександровки Очеретинской общины, которая находится менее чем в километре от линии фронта. После прибытия полицейской группы в село, оккупанты начали массированную атаку на населенный пункт.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Эвакуация жителей производилась в несколько этапов.

В этот раз полицейским удалось спасти 16 человек. Старшему из них – 86 лет, мужчина получил ранения. Самой молодой – 24 года.

В Новоалександровке осталось около двух десятков человек из 700 жителей.

"Группа "Белый Ангел" будет продолжать забирать людей из ада столько, сколько это будет возможно. И немного даже тогда, когда невозможно", – пишут правоохранители.

Напомним, что в городе Часов Яр остается 682 гражданских лица, большинство из них – пожилые люди. Убедить их уехать из города достаточно сложная задача.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 98-летняя женщина пешком вышла из оккупированной части поселка Очеретино Покровского района Донбасса. Под обстрелами она шла весь день без еды и воды, прошла весь фронт, преодолев около десяти километров, чтобы добраться до свободной от врага территории.

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