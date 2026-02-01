Старый ЗРК 'Куб' против современных дронов: военные показали, как работает усовершенствованная техника. Видео

Украинские военные получают не только новейшую технику. Они совершенствуют и старую, советскую. И она уже приносит положительные результаты на поле боя.

В частности, наши военные показали как против современных вражеских дронов работает старый ЗРК "Куб". Видео было опубликовано на Facebook-странице Воздушного командования "Центр".

Военные отмечается, что этот ЗРК был создан в 60-х для борьбы с самолетами. А уже сегодня зентиный ракетный комплекс "Куб" адаптирован под новые угрозы – массовое применение ударных БпЛА.

"Ключ не только в технике, а в качестве применения: украинские специалисты соединили проверенную платформу с современными решениями управления и тактики. Результат уже в бою: 5 уничтоженных БПЛА типа "Shahed". Этот комплекс редко видят публично, но именно он работает там, где решается безопасность городов и людей. Не возраст системы главный. Главные – люди, которые держат небо. Работаем. Адаптируемся. Побеждаем", – говорится в подписи под видео.

Начальник отделения боевого управления дивизиона Олег также пояснил в ролике, что адаптировать советский ЗРК под сбивание БПЛА пришлось, в частности, из-за активного применения различных установок и расхода ракет в первые годы полномасштабного вторжения.

"2022 и 2023 годы была очень интенсивная работа наших комплексов и ракеты просто заканчивались. Именно поэтому мы сделали спарку "Куба" и "Бук", – сказал военный.

Детали

Комплекс "Куб" разработали в СССР в 1960-х годах для защиты "танковых дивизий от средств воздушного нападения, летящих на средних и малых высотах".

На тот момент установка должна была обеспечить поражение воздушных целей, летящих со скоростями 420-600 метров в секунду на высотах от 100-200 метров до 5-7 километров, а дальность поражения достигала около 20 километров.

Напомним, что в ночь на 1 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 90 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 76 дронов. Были зафиксированы попадания на ряде локаций.

Кроме того, в воскресенье, 1 февраля, на Днепропетровщине произошла ужасная атака российских войск. Под огонь попали угледобывающее предприятие и автобус с шахтерами.

По предварительным данным, россияне применили четыре БПЛА типа "Шахед", нанеся прицельные удары по гражданской и производственной инфраструктуре.

