Столтенберг: серьезная кибератака на страну НАТО может активизировать статью 5

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса могут отреагировать не только на военную конфронтацию, но даже на кибератаку. По его словам, если это будет серьезная киберугроза, НАТО может активизировать пятую статью.

При этом он предупредил об этом конкретно страну-агрессора России. Об этом Столтенберг заявил в интервью изданию The Economist.

Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс может активизировать статью 5 в случае, если кибератака будет представлять серьезную угрозу для членов военного блока.

"Кибератаки могут достичь порога статьи 5, если они будут серьезными. Если это будет масштабно, тогда мы сможем применить статью 5 и отреагировать не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО", – заявил Столтенберг.

Статья 5 договора НАТО о коллективной самообороне предусматривает, что, если любое из государств членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что членам блока пришло время снять "некоторые ограничение" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Киев имеет право защищаться и эта защита должна включать в том числе удары по военным объектам оккупантов на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, в США убеждены, что в будущем Украина непременно станет членом НАТО. И очень важно, чтобы путь к членству для украинского правительства был четким и понятным.