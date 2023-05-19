Столтенберг выразил уверенность, что у Украины есть все для освобождения оккупированных территорий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что государства-члены блока с начала полномасштабной войны в Украине оказали Киеву беспрецедентную поддержку. Он уверен, что сейчас украинская армия имеет все необходимое вооружение для того, чтобы начать контрнаступление и освободить захваченные Россией территории.

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Об этом он сказал на брифинге после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в четверг, 18 мая. Генсек считает, что техника для атак на оккупационную армию России у Сил обороны Украины есть уже.

Также он отметил, что поддержка странами-партнерами Украины на протяжении 15 месяцев войны постоянно менялась и росла. Сначала украинская армия получила от западных союзников легкое противотанковое вооружение, а сейчас уже современные системы ПВО, такие как Patriot, и боевые танки Leopard и Abrams.

В то же время Столтенберг отметил, что Киев должен получить от Запада не только кратковременную помощь, но и поддержку в долгосрочной перспективе.

Ранее генсек НАТО сказал, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля страны блока подтвердят твердость политической, военной и практической поддержки Украины и готовность поддержать членство нашего государства в этом оборонительном союзе. Также ожидается согласование многолетней программы помощи украинской армии в переходе к стандартам НАТО.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что если перед ожидаемым контрнаступлением Силам обороны Украины будет не хватать какого-то оружия, Америка "приложит все усилия", чтобы помочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине нужно больше вооружения для того, чтобы начать контрнаступление и освободить захваченные Россией территории. Он призвал партнеров ускорить поставку военной помощи украинской армии.

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