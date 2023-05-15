В Чехии призвали ускорить поставки Украине оружия, необходимого для контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел, отставной генерал и бывший военный советник НАТО, заявил, что Украине нужно больше вооружения для того, чтобы начать контрнаступление и освободить захваченные Россией территории. Он призвал партнеров ускорить поставку военной помощи украинской армии.

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Павел считает, что Украину нужно обеспечить всем необходимым вооружением до конца весны, чтобы летом страна могла начать контрнаступление. Об этом он сказал 15 мая, выступая на Копенгагенском саммите демократии. Трансляция доступна на Youtube.

Глава Чехии подчеркнул, что от военной помощи не будет много пользы, если Украина получит ее слишком поздно.

"Для того, чтобы использовать это временное окно, мы должны обеспечить Украину всем необходимым, техникой и боеприпасами, еще весной", – заявил Павел.

По его убеждению, контрнаступление нужно начинать именно летом, поскольку осенью погода изменится, частые дожди не будут способствовать успешному продвижению украинских войск.

Также чешский президент отметил, что у европейских государств есть возможность увеличить производство техники и боеприпасов. Однако есть определенные проблемы с силой и финансированием.

"Речь идет о лучшей координации: собрать все и начать производить очень быстро", – сказал Павел.

Напомним, что накануне канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на 2,7 млрд евро. В него войдут, в частности, дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

В то же время в Британии заявили, что британское правительство подтвердит дальнейшие поставки Украине сотен ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных систем, учитывая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия, летящих на более чем 200 км.

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Париже также заявил, что страна готовит новые поставки техники для ВСУ. В ближайшее время Франция оснастит несколько батальонов украинской армии десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину по масштабам и разрушениям напоминает Вторую мировую войну. Он подчеркнул, что худшим в истории является повторение ошибок.

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