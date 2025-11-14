'Стоящая и редкая приблуда': Птицы Мадьяра поразили базу российских дронов 'Орион' в Крыму. Видео

Украинские защитники поразили российскую базу ударно-разведывательных беспилотников "Орион" в поселке Кировское, что во временно оккупированном Крыму. На этот раз отличились операторы 1-го отдельного Центра беспилотных систем "Птицы Мадьяра".

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр". Он уточнил, что поражение состоялось ночью 13 ноября, и обнародовал соответствующее видео.

Что сказал Мадьяр

БПЛА "Орион" считается одним из самых опасных дронов врага.

"Эта короста является носителем авиабомб и ракет "воздух-земля", висит в воздухе до 24 ч на высоте до 7500 м, имеет размах крыла 16,3 м. Это дорогостоящая и редкая приблуда", – рассказал командующий СБС.

Он напомнил, как его подчиненные "сбили такого попугая в воздухе 13 сентября".

"Сегодня ночью (13.11.25) "птицы" 1 отдельного Центра СБС (это трансформированный 14 полк СБС) поклевали, наконец, и логово", – сказал Мадьяр.

Что известно о БПЛА "Орион"

"Орион" (он же "иноходец") – это ударно-разведывательный БПЛА врага от подсанкционной российской группы компаний "Кронштадт". Пропагандистские СМИ громко называют этот дрон "убийцей" Bayraktar.

Это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. "Орион" состоит на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

Вес беспилотника составляет 1150 кг.

Боевая нагрузка 200 кг.

Отметим, что украинские защитники и раньше сбивали эти дроны. Так, в августе 2024 года такой вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении. А в феврале 2023 года "Орион" был уничтожен на Херсонском направлении.

Но такая не впечатляющая статистика не из-за каких-то "уникальных" характеристик этого БПЛА, а из-за его стоимости. Оккупанты довольно редко используют такие дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 ноября в оккупированном Донецке прозвучали десятки взрывов и автоматных очередей. Местные жители сообщили о рое беспилотников, атаковавших промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру города. Звуки пролета БПЛА и серии взрывов раздавались сразу в нескольких районах.

