"Страх не перед россиянами, а за побратима!" Украинский снайпер поделился самым сокровенным. Видео
Украинский снайпер поделился самым сокровенным из жизни на фронте. Он признался, что не боится врага. Больше всего защитники нашей страны переживают друг за друга.
Видео с откровениями бойца опубликовал Military Media Center. Защитник считает, что его долг – оберегать семью (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Днем и ночью они охотятся на врага, оставляя ему пару секунд на жизнь. Российский солдат даже не заметит, откуда придет смерть... Есть ли страхи у наших снайперов? – Да, но этот страх не перед россиянами, это страх за своего побратима, это страх за свою семью и за свою страну", – сказано в сообщении.
Боец признался, что на фронте очень важно понимание друг друга. И наши защитники работают очень слаженно.
"В работе мы уже сработаны настолько, что мы поймем друг друга взглядом. Нам нужно уничтожить как можно больше врага. Самое трудное – понимать, что где-то кого-то не стало. А все остальное – мелочи", – сказал боец.
Он подчеркнул, что мужчины-защитники должны быть в каждой семье.
"В каждой семье должен быть мужчина, который будет защищать свою семью, свою землю, свою страну. Это мой долг", – заявил снайпер.
Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки украинские воины отбили 50 атак российских оккупантов. Враг в боях на территории Украины несет огромные потери.
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