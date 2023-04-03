''Страх не перед россиянами, а за побратима!'' Украинский снайпер поделился самым сокровенным. Видео

Украинский снайпер поделился самым сокровенным из жизни на фронте. Он признался, что не боится врага. Больше всего защитники нашей страны переживают друг за друга.

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Видео с откровениями бойца опубликовал Military Media Center. Защитник считает, что его долг – оберегать семью (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Днем и ночью они охотятся на врага, оставляя ему пару секунд на жизнь. Российский солдат даже не заметит, откуда придет смерть... Есть ли страхи у наших снайперов? – Да, но этот страх не перед россиянами, это страх за своего побратима, это страх за свою семью и за свою страну", – сказано в сообщении.

Боец признался, что на фронте очень важно понимание друг друга. И наши защитники работают очень слаженно.

"В работе мы уже сработаны настолько, что мы поймем друг друга взглядом. Нам нужно уничтожить как можно больше врага. Самое трудное – понимать, что где-то кого-то не стало. А все остальное – мелочи", – сказал боец.

Он подчеркнул, что мужчины-защитники должны быть в каждой семье.

"В каждой семье должен быть мужчина, который будет защищать свою семью, свою землю, свою страну. Это мой долг", – заявил снайпер.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки украинские воины отбили 50 атак российских оккупантов. Враг в боях на территории Украины несет огромные потери.