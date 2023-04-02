Отражены 50 атак врага, войска РФ несут огромные потери – Генштаб

За сутки украинские воины отбили 50 атак российских оккупантов. Враг в боях на территории Украины несет огромные потери.

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Чтобы пополнить разбитые подразделения, захватчики прибегают к активной вербовке срочников, в частности, на территории временно оккупированного Крыма. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения, в воинских частях вооруженных сил российской федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы. Рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками мо рф и участия в боевых действиях на территории Украины", – говорится в сводке.

Тем временем Силы обороны Украины множат цену, которую платит государство-агрессор за развязанную против нашего государства войну. За сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, 1 пункт управления и 2 других важных объекта врага.

Также в Генштабе сообщили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

"Благодаря героизму и профессиональности наших воинов, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра, за эти сутки подразделения Сил обороны Украины отразили более 50 атак противника", – подчеркнули в Генштабе.

Россия продолжает терроризировать украинцев обстрелами. В течение суток войска РФ нанесли 5 ракетных и 22 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения", – отметили в Генштабе.

Там также напомнили, что 2 апреля российские захватчики совершили 2 ракетных удара и провели массированный обстрел из реактивных систем залпового огня по центральной части города Константиновка Донецкой области.

"В результате преступных действий оккупантов погибли и получили раненые мирные жители, повреждения получили детское дошкольное учреждение, многоэтажки и частные жилые дома", –– говорится в сводке.

Ситуация на разных направлениях в течение суток была такой:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфино, Басовка, Рясное и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодезное Харьковской области.

– На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

– На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздоловка на Донетчине.

– На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Орихово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Великую Новоселку Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, усовершенствует оборонные рубежи и позиции. Обстрелял, в частности, Новополь на Донетчине; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевку Запорожской области, а также Дудчаны, Змиевку, Берислав, Веселое, Николаевку, Бургунку, Антоновку Херсонской области и Херсон.

Напом​ним, утром в Генштабе заявили, что у России нет желаемых результатов на фронте, а самые горячие бои идут за районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки.